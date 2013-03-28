В Польше не услышали о зимней Олимпиаде в Украине

Как сообщает польское информационное агентство РАР, об этом он сказал в словацком городе Попрад, где принимает участие в межправительственных польско-словацких консультациях.

"У нас есть действительно реальный шанс. Эта попытка также, благодаря тому, что мы вместе, является реальной. Это не только мечта, а конкретный план", - сказал Д.Туск.

Он выразил уверенность, что Польша и Словакия в случае выигрыша конкурса на организацию Олимпиады извлекут выгоду так же, как другие, предыдущие организаторы.

Министр спорта Польши Йоанна Муха, слова которой приводит сайт министерства, отметила, что проведение финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года подтвердило, что такое мероприятие экономически выгодно для страны. "Я уверена, что наша общая кандидатура имеет большой шанс, чтобы получить поддержку Международного олимпийского комитета", - сказала министр.

Пресс-секретарь Министерства спорта Польши Катажина Коханяк сообщила УНИАН, что украинская сторона официально не обращалась к польской с идеей вместе подавать заявку на организацию зимней Олимпиады 2022 года.

По ее словам, она не слышала о переговорах относительно подачи заявки тремя государствами: Польшей, Словакией и Украиной.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что украинская власть рассматривает возможность совместного проведения зимней Олимпиады 2022 года вместе с Польшей и Словакией, заметив, что обсуждал такую возможность с президентами этих стран во время визита в польскую Вислу 20-21 февраля.

Проведение зимней Олимпиады является одним из национальных проектов Украины, который Кабинет министров утвердил в сентябре 2012 года.

Заявки на проведение этого мероприятия будут приниматься в 2014 году.

Польша, которая, как и Словакия, входит в Евросоюз, летом 2012 года совместно с Украиной проводила Евро-2012.