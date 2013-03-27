Черногория и Англия сыграли вничью
Завершились матчи отборочного тура Чемпионата мира по футболу.
Группа А. Бельгия - Македония 1:0, Сербия - Шотландия 2:0, Уэльс - Хорватия 1:2
Лидеры группы Бельгия и Хорватия - по 16 очков.
Группа B. Мальта - Италия 0:2, Армения - Чехия 0:3, Дания - Болгария 1:1
Лидирует Италия - 13 очков, у Болгарии 10 (после 6 игр), у Чехии 8 (после 5 игр).
Группа C. Ирландия - Австрия 2:2, Германия - Казахстан 4:1
Лидирует Германия - 16, у Швеции, Австрии и Ирландии по 8.
Группа D. Эстония - Андорра 2:0, Турция - Венгрия - 1:1, Голландия - Румыния 4:0
Лидирует Голландия - 18, у Венгрии 11, Румынии 10, Турции 7.
Группа E. Матчей не было
Лидер группы - Швейцария - 11 очков, у Исландии и Албании по 9.
Группа F. Азербайджан - Португалия 0:2, С.Ирландия - Израиль 0:2
Лидер группы Россия - 12 очков (после 4 игр), у Израиля и Португалии по 11 (после 6 игр).
Группа G. Матчей не было
Лидирует Босния и Герцеговина (13), у Греции 10, у Словакии 8
Группа H. Польша - Сан-Марино 5:0, Украина - Молдова 2:1, Черногория - Англия 1:1 (Дамьянович 76 - Руни 7)
Лидирует Черногория (14), у Англии 12, у Украины и Польши - по 8 очков и по игре в запасе
Группа I. Франция - Испания 0:1
Испания (11) и Франция (10) заметно оторвались в таблице от соперников