Черногория и Англия сыграли вничью

Группа А. Бельгия - Македония 1:0, Сербия - Шотландия 2:0, Уэльс - Хорватия 1:2

Лидеры группы Бельгия и Хорватия - по 16 очков.

Группа B. Мальта - Италия 0:2, Армения - Чехия 0:3, Дания - Болгария 1:1

Лидирует Италия - 13 очков, у Болгарии 10 (после 6 игр), у Чехии 8 (после 5 игр).

Группа C. Ирландия - Австрия 2:2, Германия - Казахстан 4:1

Лидирует Германия - 16, у Швеции, Австрии и Ирландии по 8.

Группа D. Эстония - Андорра 2:0, Турция - Венгрия - 1:1, Голландия - Румыния 4:0

Лидирует Голландия - 18, у Венгрии 11, Румынии 10, Турции 7.

Группа E. Матчей не было

Лидер группы - Швейцария - 11 очков, у Исландии и Албании по 9.

Группа F. Азербайджан - Португалия 0:2, С.Ирландия - Израиль 0:2

Лидер группы Россия - 12 очков (после 4 игр), у Израиля и Португалии по 11 (после 6 игр).

Группа G. Матчей не было

Лидирует Босния и Герцеговина (13), у Греции 10, у Словакии 8

Группа H. Польша - Сан-Марино 5:0, Украина - Молдова 2:1, Черногория - Англия 1:1 (Дамьянович 76 - Руни 7)

Лидирует Черногория (14), у Англии 12, у Украины и Польши - по 8 очков и по игре в запасе

Группа I. Франция - Испания 0:1

Испания (11) и Франция (10) заметно оторвались в таблице от соперников