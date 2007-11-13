ПФЛ перенесла матчи 1/4 финала Кубка Украины

Решением Бюро ПФЛ были перенесены матчи 1/4 финала Кубка Украины.

Так, первый матч киевского «Динамо» против симферопольской «Таврии» пройдет 5 декабря в Симферополе. Повторный матч состоится через три дня, 8 декабря, уже в Киеве.

Таким образом, матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Спортинга» в Лиссабоне, станет последним для «Динамо» в нынешнем году.

Также Бюро ПФЛ принято решение о переносе матча 18-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Черноморец» с 2-го на 1-е декабря и о его начале в 14:00 - «в соответствии п. 8 ст. 14 Регламента» (Решение о переносе матча принимает Бюро и оповещает об этом клубы, маркетингового партнера ПФЛ и соответствующие комитеты ФФУ).

Сайт ФК "Динамо Киев"