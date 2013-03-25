«Донбасс-2» выиграл финал ПХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшний матч оказался самым тяжелым в серии для хозяев льда в донецком Дворце «Дружба». Ведь по ходу игры дончане проигрывали со счетом 0:2. Заброшенными шайбами в составе киевлян в концовке первого периода отличились Роман Малов и Виталий Гаврилюк. Но, уже в середине второй 20-минутки Роман Благой сократил отставание «Донбасса» в счете до минимума, а за 1 минуту и 40 секунд до финальной сирены Максим Квитченко сравнял результат – 2:2.

В дополнительной 10-минутке команды не смогли отличиться и судьба матча решалась в серии буллитов. Здесь решающий бросок нанес игрок «Донбасса-2» Александр Матерухин.

Напомним, что накануне состоялся матч за третье место в ПХЛ. На нейтральной арене в Донецке сошлись киевский «Сокол» и харьковское «Динамо». Основное время матча закончилось вничью (2:2), а в серии буллитов удачливее оказались киевляне – 3:2, завоевавшие бронзовые медали.

Как сообщал УНИАН, главным событием сезона в украинском хоккее станет чемпионат мира среди команд третьего по значимости дивизиона (1В), который состоится в середине апреля в Донецке. В ближайшие дни ведущие игроки обоих клубов присоединятся к национальной сборной, которая уже начала подготовку к турниру.