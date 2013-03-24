Полузащитник Шахтера срочно вызван в сборную Украины

Полузащитник Шахтера Дмитрий Гречишкин был вызван в сборную Украины для подготовки к матчу с национальной командой Молдовы, сообщает Sport.bigmir.net со ссылкой на пресс-службу ФК Шахтер.

С 2011 по 2013 годы полузащитник играл за мариупольский Ильичевец. В феврале 2013-го года подписал пятилетний контракт с донецким Шахтером. В весенней части чемпионата Украины принял участие в двух матчах – против Ворсклы и Черноморца, выступая на позиции опорного полузащитника.

Имеет опыт выступлений за сборные Украины U-19 (16 игр - 0 голов) и U-21 (17 игр - 1 гол).

Напомним, что по итогам матча против поляков два центральных полузащитника сборной Украины Руслан Ротань и Денис Гармаш не сыграют с Молдовой из-за дисквалификации.