Украинка выиграла «Московскую саблю»

В столице России завершились личные соревнования среди женщин в рамках турнира «Московская сабля», которые выиграла украинка Ольга Харлан.

Как передает корреспондент УНИАН, очень высокий престиж московского турнира лишний раз подтвердил состав участниц, среди которых были три лучшие саблистки мира на данный момент - россиянка Софья Великая, американка Мариэль Загунис и украинка О.Харлан. Именно они и разыграли между собой медали турнира.

Меньше всего повезло посеянной в Москве под первым номером американке, занявшей нижнюю ступень пьедестала почета. В финале же, украинка оказалась сильнее С. Великой – 15:9, очень уверенная победа.

Что касается партнерш О. Харлан по сборной Украины, то Галина Пундик заняла 15-е место, Алена Воронина – 38-е и Нина Козлова – 54-е.

Соревнования среди мужчин в одиночном разряде выиграл россиянин Николай Ковалев. Лучшим из украинцев здесь был Андрей Ягодка – 10-е место. Триумфатором командных соревнований у мужчин стала сборная Австрии. В украинцев – 15-е место.