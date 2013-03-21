СМИ: Луческу останется в Шахтере

Мирча Луческу решил продлить свой контракт с футбольным клубом «Шахтер» (Донецк), истекающий в конце сезона.

Об этом пишет румынское издание Prosport со ссылкой на источник из окружения тренера донецкого «Шахтера».

По информации источника, владелец «Шахтера» Ринат Ахметов полностью доволен работой румынского специалиста и не планирует изменений на тренерском мостике.

Правда, пока неизвестно, поступало ли М.Луческу предложение о продлении соглашения и на какой срок.

Ранее сообщалось, что М.Луческу объявит о своем решении через месяц.

Как сообщал УНИАН, шумиха вокруг М. Луческу началась 6 марта, на следующий день после проигрыша донецкого «Шахтера» немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Якобы М.Луческу в самолете по дороге из Дортмунда домой сообщил о принятом решении покинуть донецкий клуб ближайшим летом. Впоследстви, это категорически опровергли генеральный директор клуба Сергей Палкин и ближайший помощник главного тренера Александр Спиридон. Также С.Палкин опровергал сведения о том, что «Шахтер» предлагает пост главного тренера другим специалистам, в частности, нынешнему наставнику «Милана» Массимилиано Аллегри. Сам М.Луческу не исключал своего возможного ухода из «Шахтера», но называл эти разговоры преждевременными.