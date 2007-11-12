Суркис: такое впечатление, что нас кто-то проклял

После матча с "Шахтером" президент "Динамо" Игорь Суркис сделал комментарии по поводу будущего клуба:

"Если при Олеге Лужном будет результат, то он будет одним из претендентов, кто будет рассматриваться на должность главного тренера.

Йожеф Сабо на эту должность уже не вернется. Я желаю ему скорейшего выздоровления, и чтобы он привел себя в порядок. Я его подтолкнул на пост главного тренера, а, наверное, должен был быть более дальновидным и не делать этого. Я считал, что его харизма, владение ситуацией в клубе и опыт помогут нам быстро выйти из кризиса.

У Диакате повреждение в том же месте - такое впечатление, что нас кто-то проклял. У нас зимой будет большая чистка, мы будем наводить порядок. Я не буду смотреть на лица - Базилевич, Сабо, Буряк будут освобождены и будут искать себе работу в других клубах".

Динамомания