Украинец выиграл золото чемпионата Европы по вольной борьбе
10:41, 20 марта 2013Спорт
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Олейник – чемпион Европы по вольной борьбе.
Павел Олейник / Фото с сайта НОК
19 марта в первый день чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Тбилиси, украинская копилка пополнилась золотой медалью - воспитанник хмельницкой школы вольной борьбы Павел Олейник (весовая категория 96 кг) в финале без шансов победил Камила Скаскевича из Польши – 1:0, 4:0.
Об этом сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины.
На Чемпионате Европы П.Олейник провел 4 боя, выиграв каждый из них.
Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил спортсмена и тренерский штаб с чемпионским титулом и пожелал успешного продолжения сезона.
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