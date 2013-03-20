Украинец выиграл золото чемпионата Европы по вольной борьбе

19 марта в первый день чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Тбилиси, украинская копилка пополнилась золотой медалью - воспитанник хмельницкой школы вольной борьбы Павел Олейник (весовая категория 96 кг) в финале без шансов победил Камила Скаскевича из Польши – 1:0, 4:0.

Об этом сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины.

На Чемпионате Европы П.Олейник провел 4 боя, выиграв каждый из них.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил спортсмена и тренерский штаб с чемпионским титулом и пожелал успешного продолжения сезона.