Моуринью: ФИФА сфальсифицировала голосование за звание лучшего тренера

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на испанскую газету "Марка".

В связи с тем, что выборы по мнению португальца, проходили нечестно, он решил не присутствовать на вручении награды.

"Я звонил нескольким людям, и они сказали, что голосовали в опросе за меня. Но их голоса почему-то перешли другому. Поэтому в Цюрих я и не поехал. В ФИФА знали, что нарушения были, но ничего не предприняли", - заявил Ж.Моуринью.

Вручение премии ФИФА состоялось в Цюрихе 7 января, где лучшим тренером был признан наставник сборной Испании Висенте дель Боске.