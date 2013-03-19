Моуринью: ФИФА сфальсифицировала голосование за звание лучшего тренера
21:32, 19 марта 2013Спорт
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Наставник испанского клуба "Реал" Жозе Моуринью обвинил Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) в фальсификации голосования в опросе за звание лучшего тренера 2012 года.
Жозе Моуриньо считает, что выборы проходили не честно
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на испанскую газету "Марка".
В связи с тем, что выборы по мнению португальца, проходили нечестно, он решил не присутствовать на вручении награды.
"Я звонил нескольким людям, и они сказали, что голосовали в опросе за меня. Но их голоса почему-то перешли другому. Поэтому в Цюрих я и не поехал. В ФИФА знали, что нарушения были, но ничего не предприняли", - заявил Ж.Моуринью.
Вручение премии ФИФА состоялось в Цюрихе 7 января, где лучшим тренером был признан наставник сборной Испании Висенте дель Боске.
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