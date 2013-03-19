Украинец во второй раз стал чемпионом Европы по китайским шахматам
21:06, 19 марта 2013Спорт
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Валерий Крушельницкий во второй раз стал чемпионом Европы по "китайским шахматам".
Валерий удачно провел все свои поединки / Фото: palamar4uk.livejournal.com
На юношеском чемпионате Европы по го, который состоялся в Будапеште (Венгрия), Валерий Крушельницкий второй год подряд одержал победу в возрастной группе до 12 лет. Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, он удачно провел все свои поединки, ни разу не потерпев поражение.
В этой возрастной категории выступили 63 участников из 10 стран Старого света, в частности и 13 украинцев.
Всего соревнования проходили в трех возрастных группах: до 12, до 16 и до 20 лет.
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