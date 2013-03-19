Украинец во второй раз стал чемпионом Европы по китайским шахматам

На юношеском чемпионате Европы по го, который состоялся в Будапеште (Венгрия), Валерий Крушельницкий второй год подряд одержал победу в возрастной группе до 12 лет. Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, он удачно провел все свои поединки, ни разу не потерпев поражение.

В этой возрастной категории выступили 63 участников из 10 стран Старого света, в частности и 13 украинцев.

Всего соревнования проходили в трех возрастных группах: до 12, до 16 и до 20 лет.