Украинская саблистка Харлан завоевала второе золото сезона в Анталии

Ольга Харлан завоевала второе индивидуальное золото в этом сезоне, став победительницей этапа Кубка мира по фехтованию на саблях, который состоялся в Анталии (Турция).

Как сообщили УНИАН в Национальной федерации фехтования Украины, в финальном поединке О.Харлан в напряженной борьбе с преимуществом всего в один удар обыграла двукратную олимпийскую чемпионку американку Мариэль Загунис - 15:14.

Стоит отметить, что на этом турнире Харлан побеждает уже третий год подряд. Впервые Турция приняла сабельный этап кубка мира в 2011 году в Стамбуле. Тогда в финале Ольга боролась со своей соотечественницей Еленой Хомровой и победила, а в прошлом году уже в Анталии в «золотом» матче победила будущую олимпийскую чемпионку Лондона 2012 кореянку Жи Йон Ким.

Как сообщал УНИАН, первую свою победу на этапе Кубка мира в 2013 году О. Харлан одержала во французском Орлеане.