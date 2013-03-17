Вита Семеренко вновь упустила медаль на последней стрельбе гонки Кубка мира

Как передает корреспондент УНИАН, эта гонка, завершавшая женскую часть Кубка мира нынешнего сезона, в отличие от предыдущих, проходила в относительно неплохих погодных условиях. По сравнению с предыдущими днями в Ханты-Мансийске потеплело, а снег был не таким густым, чтобы помешать спортсменкам на огневом рубеже.

Как и накануне, в гонке преследования, до последней стрельбы фаворитами в борьбе за победу были украинка Вита Семеренко и чешка Габриэла Соукалова. И, как и в субботней гонке, украинку вновь подвели нервы. Идеально отстреляв на трех предыдущих огневых рубежах, в этот раз В. Семеренко допустила один промах, который лишил ее, как минимум, серебряной награды. А возможно, в контактной борьбе с Г. Соукаловой она бы поборолась и за победу. В итоге, уходившая с огневого рубежа третьей украинка на последнем круге уступила еще двум соперницам и финишировала пятой.

Ее сестра Валентина Семеренко приехала на финиш 11-й (3 промаха), Юлия Джима – 15-й (2), а Елена Пидгрушная закончила соревнования 17-й (3).

Триумфатором женских соревнований в Ханты-Мансийске стала чешка Г. Соукалова, выигравшая все три дистанции – спринт, гонку преследования и масс-старт. В сегодняшней гонке она, в частности, опередила француженку Мари Дорен Абер и финскую бматлонистку Кайсу Макарайнен.

Как сообщал УНИАН, в программе этапа Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске сегодня состоится еще одна гонка – мужской масс-старт.