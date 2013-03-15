Украинские прыгуны в воду завоевали «бронзу» в Пекине

На первом этапе Мировой серии по прыжкам в воду, начавшемся сегодня в Пекине, украинские спортсменки Елена Федорова и Анна Письменская получили бронзу в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, на протяжении всех пяти прыжков украинки постоянно держались в тройке лидеров, не уступив свое место на пьедестале почета и до завершения соревнований. В сумме украинки набрали 300,90 балла.

Праздновали победу китаянки Ши Тинмао и Ву Минся, а серебро досталось Алисии Благг и Ребеке Джеллентри из Великобритании.

Илья Кваша с Алексеем Пригоровым, как и на Олимпийских играх-2012, остановились в шаге от подиума – четвертое место – 394,32 очка. Медали их лишил последний неудачно выполненный прыжок.

Как сообщал УНИАН, соревнования в столице Китая продлятся до 17 марта.