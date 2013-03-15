Хоккеисты «Сокола» сравняли счет в серии плей-офф ПХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, для самого титулованного клуба в истории украинского хоккея – «Сокола» - этот матч был последним шансом продолжить борьбу за чемпионский титул в нынешнем сезоне. Перед игрой общий счет серии был 2:1 в пользу «Компаньона».

Первый гол был забит в середине игры, на 31-й минуте, когда «Сокол» открыл счет усилиями первой пятерки игроков. Гол забил Дмитрий Толкунов. Серез 9 секунд после возобновления игры «Компаньон» выровнял ситуацию. Тем не менее, у «Сокола» еще два гола - в конце второго и начале третьего периодов, на счету Юрия Петранговского и Александра Рядинского.

«Компаньон», в свою очередь, смог ответить лишь одной шайбой – 3:2.

Победитель серии определится в последнем пятом матче.

Как сообщал УНИАН, ранее в финал чемпионата ПХЛ вышел донецкий «Донбасс», который со счетом 3:0 разгромил в полуфинальной серии харьковское «Динамо».