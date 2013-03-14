Сборная Украины в роли фаворита едет на Кубок Европы по метанию

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, соревнования традиционно будут проходить в двух возрастных категориях – среди взрослых и молодежи (до 23 лет). В каждом из видов метания страна может быть представлена лишь одним участником.

Отбор на зимний Кубок Европы проходил по итогам февральского чемпионата Украины по метанию в Ялте. В Кастельон в составе украинской команды отправляются сразу несколько атлетов из первой пятерки мирового и европейского рейтингов.

Рекордсменка Украины по метанию копья и многократная победительница зимнего Кубка Европы по метанию Вера Ребрик возглавляет рейтинг сезона в мире с результатом 63,36 м. Анна Хабина, которая представит Украину в соревнованиях среди молодежи, занимает третью строку европейского рейтинга (60,98 м).

Высокий рейтинг также имеет призер чемпионата Европы-2012 по метанию диска Наталия Семенова. В данное время она пятая в Европе (57,64 м). Впереди - немка Анна Рю и три россиянки.

20-летний Александр Ничипорчук в Ялте метнул копье на отметку 80,05 м и вышел на третью ступень мирового и вторую - европейского рейтинга сезона. Он будет выступать в соревнованиях среди молодежи. Среди взрослых Украину представит Николай Шама, который находится на третьей строке европейского рейтинга (76,88 м).

В составе сборной Украины также представлены рекордсмен мира среди юниоров по метанию диска Никита Нестеренко, бронзовая медалистка юниорского чемпионата мира-2010 по метанию диска Юлия Курило, бронзовый призер юношеского чемпионата мира-2011 по метанию молота Сергей Регеда, финалистка юношеского чемпионата мира по метанию молота Алена Шамотина, лидер команды по толканию ядра Андрей Семенов и его брат, один из сильнейших дискоболов Украины Алексей Семенов.

Лидеры сборной Украины по метанию копью и молота – Александр Пятница и Алексей Сокирский – зимний сезон пропускают. В частности, А.Сокирский принял участие в чемпионате Украины, но Кубок Европы в его планах не значился.

Как сообщал УНИАН, 1-3 марта в шведском Гетеборге прошел зимний чемпионат Европы по легкой атлетике, где были разыграны комплекты наград во всех дисциплинах, кроме метания. Сборная Украины на этом соревновании получила четыре награды – две золотые медали, «серебро» и «бронзу».