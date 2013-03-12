Стало известно имя нового соперника Узелкова

Стало известно имя нового соперника украинского боксера Вячеслава Узелкова, который заменит швейцарца Софьяна Себихи, выбывшего из строя по причине травмы.

16 марта на арене киевского Дворца спорта В.Узелков будет отстаивать принадлежащий ему пояс Интерконентального чемпиона WBO в полутяжелом весе в поединке с французом Дуду Энгумбу.

Как сообщили УНИАН в промоутерской компании братьев Кличко «K2 Promotions», которая организует вечер бокса во Дворце спорта, на одном из заключительных спаррингов С.Себихи очень серьезно повредил ребро, после чего появился в эфире швейцарского телевидения и сообщил о вынужденном отказе от титульного боя с украинским боксером.

Д.Энгумбу родился в Демократической Республике Конго, но уже давно живет во Франции. Боксер проживает и тренируется в Тулузе. На профессиональном ринге выступает с весны 2007 года, провел 34 поединка, одержав 30 побед (11 из них - нокаутом) при 4 поражениях. Д.Энгумбу боксирует в правой стойке. За шестилетнюю профессиональную карьеру завоевывал титулы интернационального чемпиона WBC и чемпиона Африканского боксерского союза (дважды), а также пояс чемпиона мира по второстепенной версии WBF. В последний раз франко-конголезец выходил в ринг в октябре прошлого года во Франции, одержав победу над местным боксером Йоанном Блойе.

Д.Энгумбу отличает неординарная манера ведения боя, основанная на быстроте, рефлексах и развитой бойцовской интуиции. Главными козырями Д.Энгумбу являются молниеносная скорость рук и легкость перемещения по рингу. Как и С.Себихи, у него несколько выездных побед над заведомыми фаворитами. В независимом рейтинге боксеров полутяжелых категорий по версии международного портала Boxrec.com Д.Энгумбу располагается на 60 строчек выше, чем С.Себихи - 47-е место против 106-го.

В.Узелков в рейтинге Boxrec.com занимает 42-ю строчку.

По словам генерального директора «K2 Promotions Ukraine» Александра Красюка, предстоящая встреча с В.Узелковым не станет новостью для франко-конголезского боксера. «Мы изначально вели переговоры с командами трех боксеров. В качестве потенциальных соперников для Славы рассматривались американец Седрик Эгню, Дуду Энгумбу и Софьян Себихи, – сказал А.Красюк . – Эгню отказался от боя с Узелковым пару недель тому назад - он сообщил нам о полученной травме руки и не успевал восстановиться, чтобы подготовиться к намеченной дате. В итоге наш выбор пал на Себихи, а Энгумбу оставался в качестве запасного варианта. Теперь, когда Софьян сошел с дистанции, его заменит Дуду, который был извещен о возможной встрече с Узелковым загодя, поэтому имел возможность подготовиться и подойти к предстоящему бою во всеоружии. Подчеркну, что новый соперник Узелкова не менее, а скорее даже более опасен, нежели Себихи».

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Киеве состоялась презентация боксерского вечера, главным боем которого было объявлено противостояние В.Узелкова и С.Сабихи за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.