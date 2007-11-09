Тренер сборной Франции везет в Украину шесть форвардов

Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек назвал состав своей команды на товарищескую игру с командой Марокко (16 ноября) и на заключительный матч отборочного турнира Euro-2008 со сборной Украины, который состоится 21 ноября в Киеве. В этом списке не оказалось лучшего на текущий момент бомбардира Серии А нападающего "Ювентуса" Давида Трезеге, забившего 10 голов в 11 матчах, сообщает "Спорт-Экспресс".

Для того чтобы квалифицироваться в финальную часть континентального первенства, французам достаточно сыграть вничью с украинцами. Кроме того, Франция получит путевку на Euro-2008 в случае, если Италия 17 ноября обыграет на выезде Шотландию.

Состав сборной Франции:

вратари - Себастьян Фрэй ("Фиорентина", Италия), Микаэль Ландро ("ПСЖ"), Ульрих Раме ("Бордо");

защитники - Эрик Абидаль, Лилиан Тюрам (оба - "Барселона", Испания), Себастьен Скиллачи, Франсуа Клер (оба - "Лион"), Патрис Эвра ("Манчестер Юнайтед", Англия), Вильям Галлас, Санья Бакари (оба - "Арсенал", Англия);

полузащитники - Алу Диарра ("Бордо"), Лассана Диарра, Матье Фламини (оба - "Арсенал", Англия), Клод Макелеле ("Челси", Англия), Жером Ротен ("ПСЖ"), Жереми Тулалан ("Лион"), Самир Насри ("Марсель"); Франк Рибери ("Бавария", Германия);

нападающие - Николя Анелька ("Болтон", Англия), Карим Бензема, Сидней Гову, Хатем Бен Арфа (все - "Лион"), Тьери Анри ("Барселона", Испания), Флоран Малуда ("Челси", Англия).

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