Женская сборная Украины выиграла тур чемпионата мира по шахматам

Как сообщает официальный сайт турнира, победы на своих досках одержали Екатерина Лагно и Наталья Жукова. Ничейный результат был зафиксирован во встрече с участием действующей чемпионки мира Анны Ушениной. А вот Инна Гапоненко проиграла самой юной участнице ЧМ-2013, дебютантке сборной Казахстана 13-летней Жансае Абдумалик.

В других матчах дня зафиксированы такие результаты: Румыния - Индия - 2:2, Турция - Россия - 0:4, Китай - США - 3,5:0,5, Франция - Грузия 0,5:3,5.

После трех туров соревнований лидирует сборные России и Китая, у которых по 6 командных очков. На первом месте расположились россиянки, у которых больше очков в личных встречах - 10,5 против 10 у китаянок. Украинки находятся на третьем месте с 5 командными очками и 7,5 баллами, набранными в личных партиях.

Командный чемпиона мира по шахматам среди женщин проводится раз в два года, начиная с 2007 года. Сборная Украины выигрывала бронзовые медали соревнований в 2007 и 2009 годах. В 2011-м команда оказалась за чертой призеров.

IV командный чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Астане со 2 по 13 марта 2013 года.