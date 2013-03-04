Украинская команда выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации Украины по стрельбе из лука.

Женская взрослая команда в составе Катерины Палехи (Львов), Лидии Сичениковой (Черновцы) и Виктории Коваль (Харьков) заняла 1-е место в командном зачете.

Женская юношеская команда в составе Анастасии Павловой (Новая Каховка), Марьяны Струк и Вероники Марченко (Львов) заняла 1 место в командном зачете.

В личном женском зачете среди юниоров 1-е место заняла Марьяна Струк (Львов).

В личном мужском зачете среди юниоров 1-е место занял Валентин Куцый (Сумы).

Мужская взрослая команда из Украины на Чемпионате Европы заняла 4-е место.

Украинская мужская команда юниоров также заняла 4-е место на Чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении.

Чемпионат проходил с 25 февраля по 3 марта в польском городе Жешув.