Украинская команда выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука
На Чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении сборная Украины под руководством главного тренера Виктора Сидорука заняла 1-е командное место, завоевав 4 золотых медали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации Украины по стрельбе из лука.
Женская взрослая команда в составе Катерины Палехи (Львов), Лидии Сичениковой (Черновцы) и Виктории Коваль (Харьков) заняла 1-е место в командном зачете.
Женская юношеская команда в составе Анастасии Павловой (Новая Каховка), Марьяны Струк и Вероники Марченко (Львов) заняла 1 место в командном зачете.
В личном женском зачете среди юниоров 1-е место заняла Марьяна Струк (Львов).
В личном мужском зачете среди юниоров 1-е место занял Валентин Куцый (Сумы).
Мужская взрослая команда из Украины на Чемпионате Европы заняла 4-е место.
Украинская мужская команда юниоров также заняла 4-е место на Чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении.
Чемпионат проходил с 25 февраля по 3 марта в польском городе Жешув.