Украинки завоевали два золота на чемпионате Европы по легкой атлетике

Сегодня в шведском Гетеборге, где завершается чемпионат Европы по легкой атлетике, две украинки завоевали золотые медали.

Как сообщает корреспондент УНИАН, победными оказались забег на 800 метров и тройной прыжок. В забеге никто из финалисток не смог преодолеть рубеж в 2 минуты. Самой же быстрой в нем оказалась украинка Наталия Лупу, преодолевшая дистанцию за 2 мин. 00,26 сек. Следом за ней на финиш прибежали россиянка Елена Котульская и Марина Арзамасова из Белоруссии.

В секторе для прыжков не нашлось равной Ольге Саладухе, которая с результатом 14,88 более чем на полметра опередила ближайшую преследовательницу Ирину Гуменюк из России. Третьей здесь была итальянка Симона Ла Манита.

Кроме того, в утренней сессии сегодняшних соревнований украинский бегун Владимир Бураков завоевал бронзовую награду в беге на 400 м., уступив чеху Павелу Маслаку и британцу Найджелу Левине. А накануне бронзовую награду в пятиборье завоевала Анна Мельниченко, пропустившая вперед Иду Антуанетту Нану Джиму из Франции и белоруску Яну Максимову.

Таким образом, на счету сборной Украины на данный момент четыре награды – по два золота и бронзы. Сегодня вечером будут разыграны заключительные 8 комплектов наград.