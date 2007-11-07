Результаты 4-го тура Лиги чемпионов

Манчестер порадовал своих болельщиков

Завершились сегодняшние 8 матчей Лиги чемпионов. Группа E. Лион - Штутгарт 4:2 (Бен-Арфа 6, 37, Келлстрем 15, Жуниньо 90+3 - Гомес 16, 56), Барселона - Рейнджерс 2:0 (Анри 6, Месси 43) Группа F. МЮ - Динамо 4:0 (Пике 31, Тевес 37, Руни 76, Роналду 88), Спортинг - Рома 2:2 (Лиедсон 22, 64 - Кассетти 4, Писарро 89) Группа G. Интер - ЦСКА 4:2 (Ибрагимович 32, 75, Камбьяссо 34, 67 - Жо 23, Вагнер Лав 31), Фенербахче - ПСВ 2:0 (Казим 28, Шентюрк 30) Группа H. Стяуа - Севилья 0:2 (Ренато 25, 65), Славия - Арсенал 0:0

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