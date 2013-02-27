Федерация футбола подаст заявку на Евро-2020

Как сообщает сайт ФФУ, в столичном Доме футбола состоялось очередное заседание Исполнительного комитета федерации, на котором члены Исполкома ФФУ единогласно приняли решение о представлении заявки от Украины на участие в проведении Евро-2020.

ФФУ будет иметь возможность отправить в Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) заявку, согласно которой один или два украинских города смогут претендовать на проведение матчей Евро-2020.

Напомним, что 25 января исполком УЕФА в швейцарском городе Ньон принял постановление, в соответствии с которым чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в 13 городах по всему континенту. Только полуфинал и финал пройдут в одной стране. Ранее в УЕФА существовало правило, в соответствии с которым вся финальная часть чемпионата Европы проходила в одной-двух странах. Так, Евро-2012 принимали Украина и Польша, а весь финальный турнир Евро-2016 пройдет во Франции.

Что касается Евро-2020, то города, которые получат право на проведение матчей финального турнира, УЕФА назовет в ближайшее время. Точные сроки, а также механизм выбора городов - хозяев матчей турнира, пока не определены.