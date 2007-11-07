Шева ставит на Манчестер Юнайтед

Андрей Шевченко считает, что "Манчестер Юнайтед" является фаворитом в борьбе за Кубок Лиги Чемпионов.

Нападающий "Челси" полагает, что сэр Алекс Фергюсон собрал команду, которой более чем по силам выиграть главный клубный турнир Европы. "Для меня они являются одними из фаворитов, - сказал Шевченко в интервью The Daily Star. - В прошлом году они дошли до полуфинала, а летом основательно усилились за счёт приобретений Андерсона, Нани, Карлоса Тевеса и Оуэна Харгривза".

"Они обладают такой командой, которая может сделать это".

"У них есть два лучших молодых игрока в мире в лице Криштиану Роналду и Уэйна Руни, однако наибольшее впечатление на меня производит Пол Скоулз. Он самый важный для "Юнайтед" игрок, он участвует во всём, что происходит на поле. Он - живая легенда, как и Райан Гиггз. Возрастные игроки помогают советами молодым и балансируют команду".

Украинский форвард также считает, что Роналду может повторить выступление Кака в прошлом сезоне и доставить трофей на "Олд Траффорд".

"Роналду - игрок, за которым мне нравится наблюдать, и он будет становиться только лучше. Он крайне техничен и быстр, но при этом силён физически".

"В прошлом сезоне Кака вместе с "Миланом" доминировали в Лиге Чемпионов, а в этом году их место могут занять Роналду с "Юнайтед".

Официальный сайт ФК "Челси"