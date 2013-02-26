Украинские биатлонистки взяли бронзу в эстафете на чемпионате Европы

В болгарском Банско завершилась предпоследняя гонка чемпионата Европы по биатлону - женская эстафета, в которой украинская сборная завоевала бронзовую награду.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе сборной Украины в этой гонке планировалось участие чемпионки мира Елены Пидгрушной. Но тренерский совет команды предпочел задействовать спортсменку в Кубке мира, очередной этап которого стартует 28 февраля в норвежском Холменколлене. В чемпионатах Европы и этапах Кубка Европы участвуют вторые составы национальных команд, в отличие от аналогичных мировых соревнований.

Будучи фаворитом эстафетной гонки (организаторы присвоили сборной Украины первый номер), украинская четверка не смогла оправдать свой статус из-за неточной стрельбы. Если дополнительные патроны не слишком сильно сказываются на итоговом результате, то штрафные круги существенно влияют на место команды в таблице. Биатлонистки сборной Украины во время гонки пробежали четыре штрафных круга. На втором этапе Яна Бондарь не закрыла три мишени в стрельбе из положения "лежа", а на заключительном четвертом этапе Мария Панфилова оставила не пораженной одну мишень также в "лежке". Избежала штрафных кругов благодаря дополнительным патронам Юлия Джима. А Ирина Вавринец все десять мишеней поразила с первого раза. Быстрый ход по дистанции позволил команде занять третье место с отставанием от победительниц из Германии всего в 27 секунд. От пришедших вторыми биатлонисток из Чехии украинки и вовсе отстали лишь на 3 секунды. И это при том, что соперницы не бежали ни одного штрафного круга.

Как сообщал УНИАН, ранее спортсмены сборной Украины завоевали на чемпионате Европы четыре медали - золото, серебро и две бронзы. Таким образом, сегодняшняя медаль в эстафете стала пятой для команды на турнире.