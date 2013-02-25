«Сумчанка» выиграла Кубок Европейских Чемпионов по хоккею на траве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского городского совета со ссылкой на пресс-службу клуба.

Украинские девушки обыграли всех соперниц и вернулись в элиту европейского индорхоккея, войдя в восьмерку лучших клубов континента.

Турнир проходил с 22 по 24 февраля в швейцарском городе Виттенген. Подопечные Светланы Макаевой попали в группу «А» вместе с командами HF Lorenzoni (Италия), Slagelse HC (Дания), HC Dinamo-Elektrostal (Российская Федерация).

В групповом турнире сумчанки с большим отрывом победили все три команды и возглавили группу. Далее «Сумчанка» встретилась с победителем группы «Б» - Cambrai HC (Франция). Сумчанки обыграли француженок со счетом 8-2. В последнем матче турнира, против хозяев - клуба HC Rotweiss Wettingen, девушки одолели соперниц с минимальной разницей (5-4).

В итоге - золотые награды и путевка в элитный дивизион.