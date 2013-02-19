Южненский «Химик» проиграл свой матч в Еврокубке

Как передает корреспондент УНИАН, игру в Самаре "Химик" изначально проводил в роли аутсайдера.

До сегодняшнего дня "Красные крылья" выиграли все четыре матча и со стопроцентным результатом возглавляли турнирную таблицу группы. В то же время, украинский клуб выиграл лишь половину игр - две из четырех, к тому же проиграв в первом круге российскому коллективу на своей площадке - в Южном.

Соперничать на равных с хозяевами площадки украинцам удавалось только в первой половине игры. Южненцы выигрывали с преимуществом в 4 очка после первой 10-минутки и имели минимальный перевес к большому перерыву - 36:35. Но уже в третьей четверти матча ситуация кардинально поменялась. "Красные крылья" резко взвинтили темп, с которым не могли справиться игроки "Химика". К тому же, самарцы стали гораздо чаще попадать в кольцо соперника, улучшив статистику точности бросков. В итоге, уже третья четверть принесла российскому клубу ощутимое преимущество в счете - 24:10 и общие +13 (59:46). В заключительном отрезке игры хозяевам площадки надо было лишь спокойно контролировать ход матча, что им легко удавалось.

Лучшими снайперами стали легионеры "Химика" - канадец Дево Джозеф и американец Вилли Дин, набравшие по 16 очков.

Таким образом, после пяти туров у украинской команды баланс побед и поражений составляет 2 к 3. Чтобы занять второе место в итоговой турнирной таблице и выйти в плей-офф, "Химику" теперь необходимо дома побеждать в заключительном туре шведский "Норчепинг". Первое место с промежуточным показателем 5-0 досрочно занял российский клуб.