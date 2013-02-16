Украинские биатлонисты заняли 14-е место в эстафете ЧМ

Украинская сборная заняла 14-е место среди 29-ти участников, сообщает корреспондент УНИАН.

Шансы украинской команды изначально оценивались невысоко, так как во всех предыдущих гонках мужская половина украинской сборной показывала весьма скромные результаты. Ни в одном виде программы никто из украинцев не попал даже в десятку сильнейших.

На первом этапе Сергей Семенов использовал два дополнительных патрона, но обошелся без штрафных кругов. Он завершил свой отрезок дистанции на девятом месте.

Андрей Дериземля представлял Украину на втором этапе. Самый опытный украинский биатлонист продемонстрировал идеальную стрельбу и вывел свою команду на седьмое место.

На третьем этапе Артем Прима использовал три дополнительных выстрела и передал эстафету восьмым.

Завершал гонку в составе украинской сборной Сергей Седнев. Он безупречно отстрелялся из положения лежа, после чего сборная Украины снова переместилась на седьмое место. Однако затем украинский биатлонист неожиданно потерял скорость, после чего провалил стрельбу стоя. Даже с помощью трех дополнительных патронов он не сумел закрыть все пять мишеней и был вынужден отправиться на один штрафной круг. После этого гонка для сборной Украины закончилась.

Победителем эстафеты стала сборная Норвегии. На втором месте финишировали французы, третьими стали немцы.

Как сообщал УНИАН ранее, на первенстве мира в Нове-Место женская часть сборной Украины завоевала пять наград – золотую, серебряную и три бронзовых. Завтра, в последний день соревнований, состоятся гонки с массового старта. Женщины выйдут на дистанцию в 13:00, а мужчины определят сильнейших тремя часами позже.