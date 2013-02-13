Тренер «Бордо» не привез Блохину ни одной бутылки вина

Главный тренер французского клуба "Бордо" Франсис Жийо провел предматчевую пресс-конференцию в Киеве накануне игры с "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, тренер поделился своими прогнозами относительно предстоящего матча и посетовал, что не смог положить в багаж ни одной бутылки вина.

На вопрос о том, что широко известное в мире французское вино могло бы стать отличным подарком для главного тренера "Динамо" Олега Блохина, Ф.Жийо ответил: "К сожалению, мы не имели права положить в свой багаж ни одной бутылки".

Также француз посетовал, что не имеет практически никакой информации относительно нынешнего состояния команды-соперника: "Дело в том, что команда давно не играла в чемпионате, и на сборе в Испании провела всего несколько контрольных матчей, потому делать выводы весьма непросто".

Касательно своей команды Ф.Жийо отметил: "Мы не имеем права проигрывать «Динамо», иначе в ответном поединке нам будет очень непросто. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Что касается новичка Диего Ролана, то он уже провел несколько тренировок. Только после тренировки на «Олимпийском» я посоветуюсь с командой и мы примем решение по поводу того, будет он играть или нет".

Также тренер "Бордо" отметил, что помнит, как 40 лет назад "Сент-Этьен" играл с киевским "Динамо", в составе которого был О.Блохин. "Тогда, кстати, французская команда выиграла", - подчеркнул Ф.Жийо.

Что касается нынешнего поколения игроков украинской команды, то он прекрасно помнит нигерийца Брауна Идейе, который ранее выступал во французском "Сошо": "У меня только лучшие воспоминания об этом футболисте, который сейчас выступает в «Динамо» и забивает много мячей".

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Бордо" состоится 14 февраля на НСК "Олимпийский" и начнется в 20.00 по киевскому времени.