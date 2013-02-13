Шахтер сегодня сыграет с дортмундской Боруссией

Как пишет "Про спорт", у немцев огромная мотивация - последний раз дортмундцы выходили в 1/4 финала в сезоне 1997/98.

Для "Шахтера" же выход в четвертьфинал может стать вторым в истории. Первый состоялся в сезоне 2010/11. Тогда "Шахтер" победил итальянскую "Рому" с общим счетом 6:2.

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Сегодняшняя игра - не первый поединок команд. Ранее они встречались в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов в сезоне 2001/02. Тогда "Боруссия" победила со счетом 5:1 по сумме двух матчей.

Напомним, сегодняшний матч начнется на "Донбасс-Арене" в 21:45. Ответный матч команды сыграют 5 марта в Дортмунде.