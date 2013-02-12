Донецк ждет более 2 тысяч немецких фанов

Правоохранители Донецка завтра, 13 февраля, ожидают прибытие в город более 2 тыс. немецких болельщиков футбольного клуба «Боруссия» и вводят ограничение на проезд автотранспорта.

Как уточнили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 13 февраля в связи с проведением на стадионе «Донбасс Арена» футбольного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между командами «Шахтер» (Донецк) и «Боруссия» (Дортмунд) планируется прибытие больше 2 тысяч болельщиков из Германии, поэтому для обеспечения охраны общественного порядка в этот день планируется выставить максимальное количество сотрудников милиции, в том числе помощь будут оказывать сотрудники спецподразделения «Беркут» из других областей Украины.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения транспортных заторов во время проведения данного футбольного матча правоохранители рекомендуют всем владельцам транспортных средств заранее скорректировать свой маршрут движения в объезд центральной части города и улично-дорожной сети, прилегающей к стадиону «Донбасс Арена».

Госавтоинспекция напоминает, что за час до начала матча движение автомобилей по всему транспортному периметру, примыкающему к стадиону, будет частично ограничено. Планируется ограничение движения автотранспорта с 20.00 по проспекту Мира и улице Челюскинцев.

В связи с тем, что на время футбольного матча на проезжей части, прилегающей к стадиону, паркуется большое количество автобусов, прибывающих с болельщиками, водителям транспортных средств рекомендовано выбирать скорость движения с учетом значительного уменьшения пропускной способности дороги, соблюдать дистанцию и боковой интервал.