Украинская гимнастка выиграла первый этап Кубка мира
Украинская спортсменка Анна Ризатдинова выиграла первый этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, являющаяся воспитанницей "Школы Дерюгиных", выиграла этап Кубка мира-2013 по художественной гимнастике. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Соревнования проходили в эстонском Тарту и стали первым из восьми этапов КМ в этом году.
Турнир в многоборьбе завершился уверенной победой украинки с разницей почти в пять баллов над основной соперницей. А.Ризатдинова набрала 69,282 балла, в то время как занявшая второе место Мелитина Станюта из Беларуси - 64,531 пункта. Тройку призеров замкнула Марина Дурунда из Азербайджана - 63,132 балла.
После финала многоборья состоялись соревнования и в отдельных видах программы, где украинка выиграла один вид программы, а в трех завоевала серебряные награды. Так, А.Ризатдинова выиграла турнир в упражнении с обручем. Она заняла второе место в упражнении с мячом, уступив лишь 0,2 балла М.Станюте, в упражнении с булавами, где белорусская спортсменка, по мнению судей, выступила лучше на 0,1 балла и в упражнении с лентой, когда украинка отстала от основной конкурентки на 0,138 балла.
А.Ризатдинова является лучшей украинской гимнасткой на сегодняшний день. Чемпионка Украины 2012 г. в многоборье и отдельных видах соревнований, неоднократный призер чемпионатов Европы и этапов Кубков мира. Вместе с тем, на Олимпиаде в Лондоне, где разыгрывался только один комплект наград, в многоборье, она заняла лишь десятое место, позволив обойти себя не только зарубежным конкуренткам, но и главной сопернице в Украине Алине Максименко.