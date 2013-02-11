Украинская гимнастка выиграла первый этап Кубка мира

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, являющаяся воспитанницей "Школы Дерюгиных", выиграла этап Кубка мира-2013 по художественной гимнастике. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Соревнования проходили в эстонском Тарту и стали первым из восьми этапов КМ в этом году.

Турнир в многоборьбе завершился уверенной победой украинки с разницей почти в пять баллов над основной соперницей. А.Ризатдинова набрала 69,282 балла, в то время как занявшая второе место Мелитина Станюта из Беларуси - 64,531 пункта. Тройку призеров замкнула Марина Дурунда из Азербайджана - 63,132 балла.

После финала многоборья состоялись соревнования и в отдельных видах программы, где украинка выиграла один вид программы, а в трех завоевала серебряные награды. Так, А.Ризатдинова выиграла турнир в упражнении с обручем. Она заняла второе место в упражнении с мячом, уступив лишь 0,2 балла М.Станюте, в упражнении с булавами, где белорусская спортсменка, по мнению судей, выступила лучше на 0,1 балла и в упражнении с лентой, когда украинка отстала от основной конкурентки на 0,138 балла.

А.Ризатдинова является лучшей украинской гимнасткой на сегодняшний день. Чемпионка Украины 2012 г. в многоборье и отдельных видах соревнований, неоднократный призер чемпионатов Европы и этапов Кубков мира. Вместе с тем, на Олимпиаде в Лондоне, где разыгрывался только один комплект наград, в многоборье, она заняла лишь десятое место, позволив обойти себя не только зарубежным конкуренткам, но и главной сопернице в Украине Алине Максименко.