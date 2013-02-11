СМИ: У киевского Арсенала осталось всего 13 футболистов

В столичном футбольном клубе "Арсенал" на данный момент числится лишь 13 игроков. Об этом сообщает немецкий сайт, специализирующийся на трансферном футбольном рынке, transfermarkt.de.

Сегодня он представил очередную обновленную статистику, касательно количества игроков в клубах и их стоимости на трансферном рынке.

Суммарная стоимость игроков "Аренала" составляет 8,8 млн. евро. И это означает, что у столичного клуба далеко не самые дешевые игроки по ценам рынка (средняя стоимость - 676 тыс. 923 евро). Так, например, стоимость 27 игроков запорожского "Металлурга" составляет всего 9,875 млн. евро (в среднем, 365 тыс. 741 евро за игрока). Средняя цена за игрока клуба украинской Премьер-лиги, по данным сайта колеблется в районе 600-800 тыс. евро.

Исключение составляет четверка грандов отечественного футбола - донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр" и харьковский "Металлист". Игроки харьковского клуба, в среднем, стоят порядка 2,5 млн. евро, днепропетровского - 3 млн., киевского - 5 млн. и донецкого - 6,1 млн. в европейской валюте.

Суммарная стоимость игроков Премьер-лиги, по данным портала, составляет 604,575 млн евро.

Как сообщал УНИАН, нынешний владелец киевского "Арсенала" Вадим Рабинович в начале января заявил о том, что не собирается в дальнейшем финансировать команду в том объеме, в котором это было предусмотрено до конца 2012 года. В итоге, в зимнее межсезонье "Арсенал" покинули 12 игроков. Неделю назад появилась информация о том, что новым владельцем "Арсенала" станет народный депутат от Партии регионов и президент Федерации конного спорта Украины Александр Онищенко. Впрочем, официальной смены собственника в клубе еще не произошло и, по словам В.Рабиновича, он продолжает переговоры с потенциальным владельцем клуба.