Лужный временно возглавил киевское ”Динамо”

Обязанности главного тренера тренера киевского "Динамо" временно будет исполнять Олег Лужный. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Динамо Киев". "В связи с нетрудоспособностью, возникшей из-за резкого обострения ишемической болезни сердца главного тренера ФК «Динамо» (Киев) Йожефа Сабо, готовить команду к матчам чемпионата Украины и Лиги чемпионов УЕФА временно будет его ассистент Олег Лужный", - идет речь в сообщении.

Ситуацию в "Динамо" прокомментировал Игорь Суркис. У президента клуба нет претензий к Йожефу Йожефовичу, а на вопрос, вернется ли Сабо на пост главного тренера после выздоровления, Игорь Суркис ответил так: "Пусть выздоровеет, об остальном говорить не стоит. Тем более, не так много времени осталось до зимы, когда, как вы знаете, у нас будут большие изменения. Пусть только выздоровеет. У меня нет претензий к Сабо: он пришел в разбалансированную команду, но ему не удалось стать спасителем".

От Олега Лужного президент киевлян ждет в первую очередь улучшения дисциплины в команде:

"Это тот человек, который дисциплину быстро наведет. А какой он как тренер... Я знаю это точно так же, как и вы. Давайте посмотрим. Восемь игр — это немного, но достаточно, чтобы себя как-то зарекомендовать", - сказал Суркис.

По материалам Football.ua