Сборная Украины провалила первую гонку чемпионата мира по биатлону

Сборная Украины выступала ослабленным составом и не смогла вмешаться в борьбу за награды, заняв итоговое девятое место, сообщает корреспондент УНИАН.

По регламенту гонки первые два этапа бегут представители женской команды (по 6 км., 2 огневых рубежа), а затем – двое мужчин (7,5 км, 2 рубежа). Еще до старта гонки было понятно, что шансы на медали у команды Украины весьма призрачны, ведь в гонке не участвовали наши сильнейшие девушки – сестры Виктория и Валентина Семеренко. Также усилила бы команду Елена Пидгрушная. Тем не менее, именно женская часть сборной выступила достаточно успешно.

Начинавшая гонку в нашей сборной Юлия Джима идеально отстреляла в положении лежа, но допустила два промаха в «стойке» и передала эстафету Наталье Бурдыге на 9-м месте с отставанием в 51,4 секунды. Наталья, в свою очередь, допустила лишь один промах в «стойке», но ехала куда медленнее соперниц и увеличила отставание до 52,8 секунды. У мужской части команды были все основания исправить ситуацию и попробовать побороться за медали, но Андрей Дериземля уже на «лежке» допустил 4 промаха и был вынужден проехать штрафной круг. В итоге, команда потеряла все шансы на медали и дальше боролась разве что за престиж. А.Дериземля закончил этап на 12-м месте, а завершавший эстафету Сергей Седнев финишировал девятым.

Победу в первой гонке чемпионата мира добыла сборная Норвегии, второе место – у французов, а третье сенсационно завоевали хозяева первенства из Чехии.