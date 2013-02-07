Эксперты прогнозируют, что Украине на Олимпиаде в Сочи совсем ничего не светит

В таблице, составленной экспертами сайта, не нашлось места сборной Украины, которая, по их мнению, не завоюет ни одной награды.

Таблица опубликована на официальном сайте компании Infostrada sports.

Первое место, по мнению составителей таблицы, как и в 2010 году в Ванкувере, займет сборная Канады. По прогнозам, в Сочи канадцы даже улучшат свой результат. Если у себя на родине они завоевали 14 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград, то в России их результат будет 17 - 6 – 9, отмечается в прогнозе.

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Завоевавшие второе место в Ванкувере немцы, по данным прогноза, в Сочи опустятся на пятое место (7 - 5 - 17), а сборная США (10 – 11 - 7) сохранит третью строчку в общем зачете. Место Германии в тройке элитных спортивных держав в зимних видах займет Норвегия (14 – 12 - 12), которая в Ванкувере была четвертой. А вот хозяева будущих Игр – сборная России (7 – 3 - 5), займет шестую позицию, существенно улучшив свой результат по сравнению с Ванкувером (11-е место).

Напомним, что в Ванкувере сборная Украины не завоевала ни одной награды. А в последний раз на зимних Играх украинцы отличились в Турине-2006, когда выиграли две медали – в фигурном катании и биатлоне. Сейчас же, отечественные специалисты предрекают команде борьбу за медали в женском биатлоне, где у украинской сборной подобралась неплохая компания спортсменок, уже имеющих большой соревновательный опыт и находящихся на пике спортивной карьеры.

При составлении прогноза Infostada Sports учитываются результаты, достигнутые спортсменами после Олимпиады в Ванкувере. Прогноз регулярно обновляется и показывает, как закончились бы Игры в Сочи, если бы они начались завтра.

Зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года.