Австрийский посол оптимистично оценивает шансы Украины на Олимпиаду-2022

Для повышения шансов на проведение Зимней Олимпиады 2022 года Украине целесообразно создать национальное агентство, которое профессионально представляло бы государство за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил представитель Австрийского национального офиса по туризму «Реклама Австрии» Георг Капус на пресс-конференции в Киеве, посвященной Чемпионату мира по горнолыжному спорту-2013, который проходит в Австрии (Шладминг) с 4 по 17 февраля.

В частности, представитель Австрийского национального офиса по туризму «Реклама Австрии» отметил, что об Украине очень трудно найти информацию. «Знаю это по собственному опыту, - сказал он. - Накануне проведения пресс-конференции я искал в Интернете нужную мне информацию об Украине. Это оказалось очень трудно. Получатся, что турист, который собирается приехать в Украину, не может в одном месте найти всю информацию, которая ему нужна».

По словам Г.Капуса, Украине целесообразно создать такое «крепкое национальное агентство, которое профессионально представляло бы Украину за рубежом, без чего о проведении Олимпиады в 2022 году в Украине нет смысла и говорить».

В то же время Посол Республики Австрия в Украине Вольф Дитрих Хайм оптимистично оценивает шансы Украины на проведение Зимней Олимпиады 2022 года. Как заявил посол в интервью УНИАН, Украина имеет неопровержимое преимущество, которое, по его мнению, должны учесть при определении места проведения Игр. «Подготовка к Олимпиаде, развитие инфраструктуры, развитие Карпатского региона за 10 лет очень изменят вашу страну, - сказал он. – Это то преимущество, которое не имеют другие европейские претенденты, ведь в них ничего от такого мероприятия не изменится».

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В свою очередь торговый представитель Австрии в Украине Георг Постль на пресс-конференции сообщил, что Австрия намерена пригласить украинских специалистов и чиновников, чтобы поделиться опытом по проведения различных спортивных мероприятий мирового масштаба.

«Еще рано говорить о шансах Украины на проведение Зимних Игр, - отметил он в интервью УНИАН, - еще очень много нужно сделать, построить, и остается вопрос, действительно ли все это будет сделано. Но думаю, что да. Но, независимо от того, будет ли в Украине Олимпиада, инфраструктуру нужно развивать, как это было во время подготовки к Чемпионату по футболу в 2012 году».

Как сообщал УНИАН, 10 сентября 2012 года Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022».

Как сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, столицей будущей Олимпиады определен Львов.

Как сказал В.Каськив, важным индикатором успешности реализации Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022» является прохождение украинской заявки во второй тур. «Для нас важно как можно лучше подготовиться к подаче заявки, рассмотрение которой состоится в 2014 году. То есть через два года у нас должен быть максимальный набор аргументов, чтобы Украина получила право на проведение Олимпиады. К этому набору должно, в первую очередь, войти решение правительства Украины о проведении мероприятия, готовность Львова, который будет принимать Олимпиаду, и перечень имеющихся инфраструктурных объектов», - подчеркнул В.Каськив.

По его убеждению, проект «Олимпийская надежда - 2022» создаст новую индустрию зимнего туризма в Украине и вернет на родину трудовых эмигрантов.

Разработчик ТЭО Национального проекта «Олимпийская надежда - 2022» - компания «Proprojekt Planungsmanagement & Projektberatung GMBH» (Германия).

Компания занимает ведущее место на рынке проектирования подготовки и проведения Олимпийских игр. В частности, опыт компании включает в себя подготовку Олимпийских игр в Баку в 2016 году, в Мюнхене в 2018 году, Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году, сообщает Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами.