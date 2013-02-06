Сборная Украины по хоккею едет на решающий этап отбора на Олимпиаду

Главный тренер национальной сборной страны по хоккею Александр Куликов назвал имена 23 игроков, которые сегодня отправляются в Данию, на решающий этап олимпийского отборочного турнира, сообщает сайт Федерации хоккея Украины.

В этот список попали фамилии 18 представителей украинского национального чемпионата (ПХЛ), 3 игроков из российской КХЛ, игрока сильнейшей в Европе лиги КХЛ и представителя белорусской Экстралиги.

От участия в датском турнире отказались лидеры сборной Украины Константин Касянчук («Динамо» Москва, КХЛ) и тройка игроков, представляющих единственный украинский клуб в КХЛ - «Донбасс» - Сергей Варламов, Александр Матерухин и Виталий Доника.

В окончательном списке игроков значатся: вратари Игорь Карпенко, Вадим Селиверстов и Евгений Напненко; защитники Юрий Наваренко, Василий Полоницкий, Игорь Кугут, Александр Победоносцев, Владимир Алексюк, Николай Ладыгин, Денис Петрухно и Виталий Люткевич; нападающие Олег Шафаренко, Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Александр Торяник, Шамиль Рамазанов, Олег Тимченко, Сергей Черненко, Александр Караульщук, Артем Гниденко, Максим Квитченко, Роман Благой и Артем Бондарев.

Отметим, что на турнире в Дании четверка команд разыграет единственную путевку на Игры в Сочи 2014 года. Более того, этого будет последний этап квалификации на Олимпиаду. Больше шансов попасть на главные соревнования четырехлетия не будет. Первый матч сборная Украины проведет завтра с хозяевами льда, командой Дании. Также соперниками подопечных А.Куликова будут сборные Беларуси и Словении.