У футболистов донецкого ”Шахтера” берут отпечатки пальцев

1 ноября футболисты донецкого «Шахтера» побывали в Киеве, в Посольстве Великобритании, чтобы лично пройти собеседование, оставить в банке данных свои отпечатки пальцев и сдать документы для получения визы. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Все это ради того, чтобы 28 ноября принять участие в матче Лиги чемпионов "Селтик" – "Шахтер".

Как уточняет пресс-служба донецкого клуба, пройти всевозможные процедуры пришлось не всем футболистам. Многим игрокам не потребовалось специальное разрешение для посещения Великобритании. Речь идет об украинцах, которым еще не открыли британские визы в сборных, а также сербах Звонимире Вукиче и Игоре Дуляе. Посетил консульский отдел и единственный представитель Молдавии в "Шахтере" - ассистент главного тренера Александр Спиридон.

Кроме того, в Посольство Великобритании наведались сотрудники клуба "Шахтер", имеющие украинское и российское гражданство, чье присутствие в Глазго необходимо.

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