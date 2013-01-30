8-летний украинец выжал штангу на мировой рекорд (фото)

Как сообщила УНИАН работник пресс-службы вуза Алла Лиховоз, новый рекорд мира в категории «Поднятие наибольшего веса штанги в жиме лежа в возрасте 8 лет» зафиксировано во время областных соревнований по пауэрлифтингу «Богатырские игры», которые проходили в прошлые выходные на базе Института физической культуры Сумского государственного педуниверситета имени А. С. Макаренко.

«Автором рекорда является восьмилетний Егор Леоненко (личный вес 39 кг), который тренируется под руководством преподавателей Института физической культуры", - отметила представитель института.

По ее информации, во время соревнований сначала Егор выжал штангу весом 37,5 кг, повторив рекорд мира в 8-летнем возрасте, установленный в 2007 году 8-летним американцем Ракимом Ведингтоном, а затем поднял вес в 40 кг, побив рекорд. В финальном подходе он показал еще лучший результат: поднял штангу весом 41 кг, что и было зафиксировано в качестве нового рекорда мира, подчеркнула работник пресс-службы.

"Результат, которому пока нет равных в мире, официально зарегистрировали эксперты Национального реестра Рекордов. Информация о нашем Е.Леоненко будет подана в Книгу Рекордов Гиннеса", - рассказала А.Лиховоз.

Как подчеркнула представитель сумского вуза, "по словам личного тренера юного рекордсмена Андрея Красылива, Егор начал жать штангу с 6 лет и постоянно работает над собой, чтобы стать лучшим в пауэрлифтинге».

Е.Леоненко вручили кубок самому «Сильному мальчику мира».

В соревнованиях приняли участие более 50 участников разного возраста из всей области, которые профессионально занимаются пауэрлифтингом (жимом лежа).