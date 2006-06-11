Завершился матч Португалия – Ангола

В Кёльне на стадионе "Рейнэнерги" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа D) Португалия – Ангола.

На 10-й секунде... не состоялся самый быстрый гол в истории чемпионатов. Педро Паулета после прохода с острого угла пробил мимо вратаря, но и на пару сантиметров мимо ворот.

Впрочем до гола оставалось недолго. На 4-й минуте забил его именно Паулета. Правда, “сделал” гол Луиш Фигу, пройдя с мячом полполя, обыграв защитника (мяч влево, сам вправо) и выдав резаный пас в центр.

Следующие 85 минут прошли в зрелищной борьбе. Стремительные командные и индивидуальные выходы, удар через себя (10-ка ангольцев Аква), дальние удары (у ангольцев Андре и Матеуш, у португальцев Тьягу Мендеш), удары в упор - в штангу и во вратаря (Роналду). Преимущество у техничных и опытных португальцев, но работа была у обоих Рикарду (на воротах стоят однофамильцы).

Ангольцы проиграли с минимальным счетом, но завоевали уважение болельщиков.