Завершилась 1/8 Кубка Украины по футболу

Итог трех встреч решили пенальти

Матчами в Одессе, Чернигове и Донецке завершилась одна восьмая Кубка Украины по футболу. Черноморец - Металлист 5:3 (по пенальти, основное время 2:2) Десна - Нефтяник 3:5 (по пенальти, основное время 1:1) Шахтер - Арсенал 4:1. Ранее в 1/4 вышли команды, выделенные темным ИгроСервис - Динамо (Киев) 1:4 Нива - Таврия 5:6 (по пенальти, основное время 0:0) Днестр - Ворскла 0:1 ФК Львов - Ильичевец 1:2 Сталь (Алчевск) - Металлург (Д) 1:2.

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