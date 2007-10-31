Завершилась 1/8 Кубка Украины по футболу

20:55, 31 октября 2007
Спорт
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Итог трех встреч решили пенальти

Матчами в Одессе, Чернигове и Донецке завершилась одна восьмая Кубка Украины по футболу.

Черноморец - Металлист 5:3 (по пенальти, основное время 2:2)

Десна - Нефтяник 3:5 (по пенальти, основное время 1:1)

Шахтер - Арсенал 4:1.

Ранее в 1/4 вышли команды, выделенные темным

ИгроСервис - Динамо (Киев) 1:4

Нива - Таврия 5:6 (по пенальти, основное время 0:0)

Днестр - Ворскла 0:1

ФК Львов - Ильичевец 1:2

Сталь (Алчевск) - Металлург (Д) 1:2.

 

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