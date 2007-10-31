Завершилась 1/8 Кубка Украины по футболу
20:55, 31 октября 2007Спорт
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Итог трех встреч решили пенальти
Матчами в Одессе, Чернигове и Донецке завершилась одна восьмая Кубка Украины по футболу.
Черноморец - Металлист 5:3 (по пенальти, основное время 2:2)
Десна - Нефтяник 3:5 (по пенальти, основное время 1:1)
Шахтер - Арсенал 4:1.
Ранее в 1/4 вышли команды, выделенные темным
ИгроСервис - Динамо (Киев) 1:4
Нива - Таврия 5:6 (по пенальти, основное время 0:0)
Днестр - Ворскла 0:1
ФК Львов - Ильичевец 1:2
Сталь (Алчевск) - Металлург (Д) 1:2.
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