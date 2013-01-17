Кличко и Поветкин не уложились в дедлайн

Менеджер российского боксера Александра Поветкина Владимир Хрюнов заявил, что контракт на поединок его подопечного с украинцем Владимиром Кличко в установленные Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сроки подписать не удалось. Теперь организатор боя будет определен в результате торгов, сообщает Газета.Ru.

Бой между суперчемпионом WBA В.Кличко и регулярным чемпионом по версии той же организации А.Поветкиным является одним из самых ожидаемых любителями бокса.

По словам В.Хрюнова, сейчас команда А.Поветкина ожидает решения WBA по поводу отправленного протеста на просьбу команды В.Кличко перенести сроки проведения боя.

По словам менеджера В.Поветкина, ответ WBA «может быть получен до конца текущей недели». «Консультации между адвокатами продолжаются, они велись и нынешней ночью, — отметил В.Хрюнов. — Но мы уже занимаемся и проработкой определенных аспектов, которые позволят организовать предстоящий бой, — мы собираемся заявиться на торги. WBA пока не приняла официального решения о дате проведения торгов — думаю, что мы сначала получим ответ на наш протест. И если его удовлетворят, то будет назначена дата торгов».

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2012 года WBA сообщила Владимиру Кличко и россиянину А.Поветкину о том, что они должны договориться об условиях совместного боя до 17 января 2013 года. Если стороны не смогут договориться, то WBA проведет торги за организацию боя.

В конце октября WBA постановила, что бой между В.Кличко-младшим и А.Поветкиным должен состояться до 26 февраля 2013 года.

15 января 2013 года немецкое издание Bild написало, что WBA рассмотрит заявление команды В.Кличко об отсрочке титульного боя с А.Поветкиным.

Издание отмечало, что В.Кличко хочет провести 6 апреля добровольную защиту, а бой с А.Поветкиным, если его не удастся избежать, перенести на лето.

С 2011 года В.Кличко имеет титул суперчемпиона мира по версии WBA. Также украинец владеет чемпионскими поясами по версии WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация).

Последний поединок В.Кличко провел 10 ноября 2012 года, победив поляка Мариуша Ваха и сохранив свои титулы. За свою карьеру В.Кличко провел 62 боя, потерпев три поражения.

А.Поветкин с 2011 года является "обычным" чемпионом мира по версии WBA. Последний бой россиянин провел 29 сентября 2012 года, победив американца Хасима Рахмана. Всего на профессиональном ринге А.Поветкин провел 25 боев, не потерпев ни одного поражения.