Гвардиола возглавит Баварию

Бывший главный тренер испанской "Барселоны" Хосеп Гвардиола летом 2013 года возглавит мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщается в официальном твиттере немецкого футбольного клуба.

Контракт Гвардиолы с мюнхенцами начнет действовать перед сезоном-2013/14 и рассчитан до 30 июня 2016 года. Действующий наставник мюнхенцев Юпп Хайнкес завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

Хосеп Гвардиола покинул "Барселону" по окончании прошлого сезона. Свою отставку он объяснил необходимостью отдохнуть от тренерской работы. С "Барселоной" Гвардиола дважды побеждал в Лиге Чемпионов, а также три раза подряд выигрывал чемпионат Испании.

Лента.ру