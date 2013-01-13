Сборная Украины стала бронзовым призером турнира Гранаткина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, на протяжении первого тайма подопечные Александра Петракова имели ощутимое игровое и территориальное преимущество, но «сине-желтым» так и не удалось реализовать хотя бы один момент у ворот соперника. Опасные моменты в первой половине встречи имели Артем Радченко и Артур Миранян, но их удары не достигли цели.

Во втором тайме финская сборная начала проводить опасные контратаки. На вершине этих поразительных выпадов были Квист и Рахими, но голкипер украинской сборной во всех моментах действовал надежно.

На 76-й минуте Артем Радченко («Металлист», Харьков) точным ударом наконец вывел украинскую сборную вперед в счете, а за несколько минут до финального свистка форвард Роман Яремчук («Динамо», Киев) снял все вопросы относительно победителя этой встречи.

Таким образом, юношеская сборная Украины одержала три победы (над командами Литвы, Азербайджана и Финляндии), по одному разу сыграла вничью (с командой Чехии) и проиграла (сборной России) на протяжении турнирного пути на Мемориале им. Гранаткина.