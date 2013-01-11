На ралли «Дакар» разбился французский мотогонщик

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на организаторов гонки.

Инцидент произошел утром вскоре после старта седьмого этапа. По имеющейся информации 25-летний пилот столкнулся с автомобилем полиции, двигавшимся навстречу. Бригада медиков, работающая на ралли, констатировала смерть спортсмена. В гонке он принимал участие впервые.

Это не первая авария на ралли-марафоне. Так, в минувший четверг два человека погибли в результате ДТП в Чили. Трагедия произошла из-за столкновения автомобиля такси с машиной сопровождения.

"Дакар" - ежегодный трансконтинентальный ралли-марафон, который проводится с 1978 года. В гонках принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Соревнования проходят, как правило, в начале года.