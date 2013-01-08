Украинские спортсмены победили на ЧМ по парусному спорту
23:51, 08 января 2013Спорт
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Украинские спортсмены победили на чемпионате мира по парусному спорту среди юношей в классе "Кадет".
Чемпионат проходил с 22 декабря 2012 до 4 января 2013 года в г. Хобарт на юге Австралии.
Об этом УНИАН сообщили в Госмолодежьспорта.
Александр Азаров и Андрей Калинчук показали лучший результат и получили золотые медали чемпионата. Еще один украинский экипаж в составе Данили Мартынова и Павла Мережко завоевали в борьбе "серебро".
В соревнованиях приняли участие 98 спортсменов из 7 стран.
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