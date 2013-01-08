Украинский футбольный чемпионат признали одним из сильнейших в мире
Украинская Премьер-лига заняла 11-е место в мировом рейтинге футбольных чемпионатов мира.
Рейтинг опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), пишет Сhampion.
Среди европейских чемпионатов украинская Премьер-лига уступила только Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, Нидерландам и оставил далеко позади российский чемпионат.
Топ-20 рейтинга чемпионатов IFFHS выглядит следующим образом:
1. Испания - 1283,0
2. Бразилия - 1057,0
3. Германия - 1037,0
4. Италия - 1034,0
5. Англия - 1007,0
6. Аргентина - 919,0
7. Франция - 880,0
8. Нидерланды - 738,0
9. Парагвай - 712,5
10. Чили - 711,5
11. Украина - 701,0
12. Бельгия - 694,0
13. Эквадор - 688,0
14. Румыния - 657,0
15. Корея - 653,0
15. Турция - 653,0
17. Греция - 645,5
18. Португалия - 633,0
19. Россия - 626,0
20. Мексика - 614,5