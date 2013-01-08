Украинский футбольный чемпионат признали одним из сильнейших в мире

15:54, 08 января 2013
Спорт
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Украинская Премьер-лига заняла 11-е место в мировом рейтинге футбольных чемпионатов мира.

Украинская Премьер-лига уверенно опередила российскую

Рейтинг опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), пишет Сhampion.

Среди европейских чемпионатов украинская Премьер-лига уступила только Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, Нидерландам и оставил далеко позади российский чемпионат.

Топ-20 рейтинга чемпионатов IFFHS выглядит следующим образом:

1. Испания - 1283,0

2. Бразилия - 1057,0

3. Германия - 1037,0

4. Италия - 1034,0

5. Англия - 1007,0

6. Аргентина - 919,0

7. Франция - 880,0

8. Нидерланды - 738,0

9. Парагвай - 712,5

10. Чили - 711,5

11. Украина - 701,0

12. Бельгия - 694,0

13. Эквадор - 688,0

14. Румыния - 657,0

15. Корея - 653,0

15. Турция - 653,0

17. Греция - 645,5

18. Португалия - 633,0

19. Россия - 626,0

20. Мексика - 614,5

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