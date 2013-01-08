Украинский футбольный чемпионат признали одним из сильнейших в мире

Украинская Премьер-лига заняла 11-е место в мировом рейтинге футбольных чемпионатов мира.

Рейтинг опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), пишет Сhampion. Среди европейских чемпионатов украинская Премьер-лига уступила только Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, Нидерландам и оставил далеко позади российский чемпионат. Топ-20 рейтинга чемпионатов IFFHS выглядит следующим образом: 1. Испания - 1283,0 2. Бразилия - 1057,0 3. Германия - 1037,0 4. Италия - 1034,0 5. Англия - 1007,0 6. Аргентина - 919,0 7. Франция - 880,0 8. Нидерланды - 738,0 9. Парагвай - 712,5 10. Чили - 711,5 11. Украина - 701,0 12. Бельгия - 694,0 13. Эквадор - 688,0 14. Румыния - 657,0 15. Корея - 653,0 15. Турция - 653,0 17. Греция - 645,5 18. Португалия - 633,0 19. Россия - 626,0 20. Мексика - 614,5

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