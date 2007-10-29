В киевское ”Динамо” придет Газзаев?

Из достоверных источников стало известно, что российский специалист Валерий Газзаев, выигравший с московским ЦСКА Кубок УЕФА, уже в это межсезонье может сменить на посту главного тренера киевского «Динамо» Йожефа Сабо. Вместе с окончанием сезона-2007 в российской Премьер-лиге, подходит к концу и 3-летний контракт Газзаева с ЦСКА.

Смена тренера в «Динамо» в ближайшее межсезонье выглядит вполне логичной. Йожеф Сабо, занимающий ныне позицию главного тренера, выступает скорее в роли временного кризисного менеджера, нежели в роли постоянного управленца.

Однако киевлянам еще придется побороться за Газзаева. К примеру, «Новая газета» уже сватает его в московский «Локомотив», возглавляемый Анатолием Бышовцем.

Напомним, что первый контракт с ЦСКА Газзаев подписал на 3 года в конце 2001-го года. Уже в первом сезоне в 2002-м году Валерий Газзаев привел ЦСКА к серебрянным наградам российского чемпионата. А уже в следующем сезоне сделал ЦСКА чемпионом России. В 2004-м году ЦСКА занял лишь второе место. Однако, по окончании сезона контракт с Газзаевым был продлен еще на 3 года. В 2005-м году Газзаев не только привел ЦСКА к чемпионству, но и выиграл с клубом Кубок УЕФА. В 2006-м на волне успеха ЦСКА снова стал чемпионом. А вот в этом сезоне ЦСКА за 3 тура до окончания чемпионата реально может претендовать максимум на 3-е место, хотя теоретически еще может стать и чемпионом. До ЦСКА Валерий Газзаев со «Спартаком-Аланией» в 1995-м году выиграл чемпионат России, прервав тем самым гегемонию московского «Спартака».

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