Клуб Тимощука вышел в лидеры чемпионата России

28 октября "Зенит" победил "Спартак" из Нальчика (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Питерский клуб набрал 55 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. За два тура до конца первенства "Зенит" опережает московский "Спартак", потерявший очки в матче с "Сатурном", на два зачетных балла.

Все голы в матче "Спартак" (Нальчик) - "Зенит" были забиты во втором тайме. На 56-й минуте после подаче углового мяч отскочил к защитнику гостей Николасу Ломбертсу, который сумел послать мяч в ворота, несмотря на скопление игроков.

В середине тайма "Зениту" удалась быстрая контратака: первый удар парировал вратарь "Спартака" Сергей Кращенко, затем мяч с линии ворот вынес один из защитников хозяев, но атакующий полузащитник Алехандро Домингес нанес красивый удар в падении через себя, который не отразил уже никто. Окончательный счет (3:0) в компенсированное арбитром время установил Фатих Текке.

Таким образом, "Зенит" (55 очков) сумел опередить московский "Спартак" (53 очка), который ранее в воскресенье сыграл вничью с "Сатурном" (0:0). Последними соперниками "Зенита" в чемпионате России - 2007 будут ФК "Москва" и "Сатурн", а "Спартаку" осталось сыграть с "Ростовом" и "Динамо". Третье место занимает ФК "Москва" (49 очков), на четвертом - ЦСКА (47).

Лента.ру